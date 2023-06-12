Із постанови зникли ключові пункти: що гальмує реформу «Укроборонпрому»

Процес реформи концерну не може розпочатися, тому що з фінальної версії постанови зникли два пункти, які регулювли процес реєстрації нової компанії «Українська оборонна промисловість»

Станом на середину червня 2023 року в держреєстрі юридичних осіб відсутня інформація про утворення АТ «Українська оборонна промисловість»

Перетворення державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», яке мало відбутися на вимогу постанови уряду № 441 від 21 березня 2023 року, наразі залишається заблокованим. Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch, з посиланням на версію проєкту постанови до внесених урядом змін та інформацію з державного реєстру юридичних осіб..

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Як зазначається у повідомленні, з проєкту згаданої постанови перед її затвердженням на засіданні уряду зникли ключові пункти, які дозволяли провести реєстрацію нової оборонної компанії.

В аналітичному центрі нагадують, що корпоративна реформа управління державними виробниками зброї покликана мінімізувати політичний вплив на оборонну промисловість та створити механізми їхньої підзвітності про досягнуті результати перед суспільством.

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Станом на середину червня 2023 року в держреєстрі юридичних осіб відсутня інформація про утворення АТ «Українська оборонна промисловість».

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Зокрема, у StateWatch наголошують, що процес реформи концерну не може розпочатися, тому що з фінальної версії постанови зникли два пункти, які регулювли процес реєстрації нової компанії «Українська оборонна промисловість».

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо двох підприємців та шести працівників одного з заводів Державного концерну «Укроборонпром», які під час повномасштабної війни розтратили понад 5,4 млн грн бюджетних коштів .

Також повідомлялося, що «Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства.