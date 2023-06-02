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Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону
фото скріншот відео

Союзники узгодять план дій оборонної промисловості, коли лідери зберуться у Вільнюсі

Країни НАТО повинні підписати більше контрактів із оборонними компаніями, щоб збільшити виробництво, оскільки запаси боєприпасів закінчуються. Союзникам необхідно якнайшвидше витратити щонайменше 2% ВВП. Про це заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг в Осло у зверненні до членів Альянсу після дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, пише Bloomberg.

Також учасники обговорили заявку України на вступ до блоку та інші способи забезпечення довгострокової підтримки країни у боротьбі з російським агресором. «Що нам дійсно потрібно, то це підписання контрактів, тому що тоді промисловість буде готова інвестувати та нарощувати виробництво», – сказав Столтенберг.

Він висловив сподівання, що союзники узгодять план дій оборонної промисловості, коли лідери зберуться у Вільнюсі у липні.

Альянс також погодив нові керівні принципи щодо боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, щоб гарантувати, що країни матимуть великі запаси як для продовження підтримки України, так і для потреб оборони.

«Союзники вже виснажили запаси, щоб мати можливість підтримувати Україну – це не стійкий шлях, тому нам потрібно наростити виробництво, щоб виконати ці нові та більш амбітні цілі"», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг запропонував членам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік .

Теги: промисловість Єнс Столтенберг відео НАТО військова техніка

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