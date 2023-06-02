Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону
Союзники узгодять план дій оборонної промисловості, коли лідери зберуться у Вільнюсі
Країни НАТО повинні підписати більше контрактів із оборонними компаніями, щоб збільшити виробництво, оскільки запаси боєприпасів закінчуються. Союзникам необхідно якнайшвидше витратити щонайменше 2% ВВП. Про це заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг в Осло у зверненні до членів Альянсу після дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, пише Bloomberg.
Також учасники обговорили заявку України на вступ до блоку та інші способи забезпечення довгострокової підтримки країни у боротьбі з російським агресором. «Що нам дійсно потрібно, то це підписання контрактів, тому що тоді промисловість буде готова інвестувати та нарощувати виробництво», – сказав Столтенберг.
Він висловив сподівання, що союзники узгодять план дій оборонної промисловості, коли лідери зберуться у Вільнюсі у липні.
Альянс також погодив нові керівні принципи щодо боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, щоб гарантувати, що країни матимуть великі запаси як для продовження підтримки України, так і для потреб оборони.
«Союзники вже виснажили запаси, щоб мати можливість підтримувати Україну – це не стійкий шлях, тому нам потрібно наростити виробництво, щоб виконати ці нові та більш амбітні цілі"», – сказав Столтенберг.
Нагадаємо, Столтенберг запропонував членам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік .
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