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Нові зобов’язання: «Укроборонпром» наростить виробництво снарядів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нові зобов’язання: «Укроборонпром» наростить виробництво снарядів
Виробництво снарядів масштабуватиметься завдяки новим замовленням від Міноборони
фото: ДК «Укроборонпром»

Держконцерн уже випускає щомісяця десятки тисяч боєприпасів радянських калібрів: 82, 120, 122, 125 та 152 мм

Міноборони зобов’язали викупляти всі боєприпаси з українських заводів, а лише після цього купувати імпортні. Про це йдеться в матеріалі УП. 

З джерел видання стало відомо, що держконцерн уже випускає щомісяця десятки тисяч боєприпасів радянських калібрів: 82, 120, 122, 125 та 152 мм. Ці снаряди виробляють, зокрема, в кооперації з іноземними країнами.

Також виробництво масштабуватиметься завдяки новим замовленням від Міноборони. Ставка верховного головнокомандувача зобов'язала Міноборони спершу викупляти всі боєприпаси в українських заводів, а лише після цього думати про імпортні.

Наразі дефіцит боєприпасів на фронті є особливо відчутним для радянських калібрів, однак снаряди від «Укроборонпрому» коштують дорожче за іноземні аналоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна буде готова розпочати контрнаступ після завершення постачання озброєння та сприятливих погодних умов.

До слова, Велика Британія надішле українським захисникам сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Військова допомога надійде найближчим часом, оскільки Україна готується до контрнаступу.

Теги: Укроборонпром боєприпаси Україна Міноборони

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