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Проблеми з реалізацією газу ставлять під загрозу збереження видобутку газу – Український інститут майбутнього

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Проблеми з реалізацією газу ставлять під загрозу збереження видобутку газу – Український інститут майбутнього
Досвід минулих десятиліть показав, наскільки видобуток та газова незалежність країни чутливі до маніпуляцій із податками та ціновим регулюванням
фото з відкритих джерел

Газовидобувні компанії опинились в складному становищі – вони втратили ключових споживачів

Через зменшення споживання газу промисловістю та заборону експорту газовидобувні компанії залишились без ринку збуту. Це загрожує вітчизняному газовидобутку та енергетичній безпеці України, вважає аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Ситуація близька до «ринку покупця», де фактично «Нафтогаз» диктує ціну. Інтерес покупця зрозумілий – отримати нижчу ціну. Але занижена ціна обмежуватиме можливості компаній реінвестувати (не говорячи вже про стримування відповідного інтересу), що зрештою ставитиме під загрозу збереження та нарощення обсягів видобутку газу і енергетичну незалежність країни, відповідно», – написав він у своєму блозі інформагентства Уніан.

За словами Прокіпа, газовидобувні компанії опинились в складному становищі – вони втратили ключових споживачів – промисловість, а експортувати не можуть через заборону.

«При цьому «Нафтогаз» – ключовий гравець ринку – продав майже піврічну потребу природного газу компанії АрселорМіттал. Це наводить на думку, що «Нафтогаз», який, як повідомляють медіа, розраховує на сотні мільярдів дотацій з бюджету, запропонував ціну нижчу, ніж приватні компанії, намагаючись купити ресурс цих же приватних компаній», – зауважив аналітик.

Разом з тим, досвід минулих десятиліть показав, наскільки видобуток та газова незалежність країни чутливі до маніпуляцій із податками та ціновим регулюванням, і цей урок варто вже засвоїти, вважає Прокіп.

Нагадаємо, колишній генеральний директор «Оператора газотранспортної системи (ГТС) України» Сергій Макогон вважає, що експорт газу дасть змогу залучити додаткові кошти до держбюджету й підтримає економіку.

Теги: експорт незалежність промисловість

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Економіка

Проблеми з реалізацією газу ставлять під загрозу збереження видобутку газу – Український інститут майбутнього
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