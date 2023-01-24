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Зеленський ввів санкції проти 22 священників РПЦ: список

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський ввів санкції проти 22 священників РПЦ: список
фото з відкритих джерел

Термін застосування санкцій – від 5 до 30 років

Рада національної безпеки України запровадила санкції проти 22 релігійних діячів, які мають паспорт Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 23 січня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

До списку потрапили наступні представники Російської Православної Церкви:

  • Алфєєв Григорій Валерійович;
  • Балашов Микола Володимирович;
  • Волочков Павло Павлович;
  • Владіміров Артемій Володимирович;
  • Ткачов Андрій Юрійович;
  • Осипов Олексій Ілліч;
  • Богдасаров Роман Сергійович;
  • Булєков Олександр Володимирович;
  • Ганьжин Олександр Іванович;
  • Горбачов Леонід Едуардович;
  • Гундяєв Михайло Миколайович;
  • Ємельянов Леонід Григорович;
  • Кіпшидзе Вахтанг Володимирович;
  • Кульберг Олексій Сергійович;
  • Легойда Володимир Романович;
  • Нємцов Микола Федорович;
  • Овчаров Олег Андрійович;
  • Севрюк Антон Юрійович;
  • Татаринцев Костянтин Юлійович;
  • Чашин Микола Миколайович;
  • Щипков Олександр Володимирович;
  • Ряховський Сергій Васильович.

Термін застосування санкцій – від 5 до 30 років.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

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Теги: церква санкції паспорт документи скандал Володимир Зеленський президент роман

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