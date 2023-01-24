Зеленський ввів санкції проти 22 священників РПЦ: список
Термін застосування санкцій – від 5 до 30 років
Рада національної безпеки України запровадила санкції проти 22 релігійних діячів, які мають паспорт Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.
Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 23 січня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
До списку потрапили наступні представники Російської Православної Церкви:
- Алфєєв Григорій Валерійович;
- Балашов Микола Володимирович;
- Волочков Павло Павлович;
- Владіміров Артемій Володимирович;
- Ткачов Андрій Юрійович;
- Осипов Олексій Ілліч;
- Богдасаров Роман Сергійович;
- Булєков Олександр Володимирович;
- Ганьжин Олександр Іванович;
- Горбачов Леонід Едуардович;
- Гундяєв Михайло Миколайович;
- Ємельянов Леонід Григорович;
- Кіпшидзе Вахтанг Володимирович;
- Кульберг Олексій Сергійович;
- Легойда Володимир Романович;
- Нємцов Микола Федорович;
- Овчаров Олег Андрійович;
- Севрюк Антон Юрійович;
- Татаринцев Костянтин Юлійович;
- Чашин Микола Миколайович;
- Щипков Олександр Володимирович;
- Ряховський Сергій Васильович.
Термін застосування санкцій – від 5 до 30 років.
Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
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