Україні треба 300 тис. мігрантів щороку. Заява Лібанової збурила соцмережі

За словами Елли Лібанової робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни цей дефіцит може бути катастрофічним

За даними ООН, за кордоном перебуває понад 6.5 млн українців. Це ті біженці, які поїхали через вторгнення Росії. Третина з них – це люди до 18 років

Аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця заява директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової сколихнула мережу.

Так, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко не погоджується із твердженням Лібанової і зазначає, що сьогодні в Україні сотні тисяч вакансій на підприємствах, не вистачає кваліфікованих робітників, вчителів, медиків.

Попенко не бачить сенсу залучати мігрантів з Пакистану чи Бангладешу, які в більшості є низько кваліфіковані працівники. На його думку, варто підвищувати зарплати на підприємствах, розробити державну програму підготовки робітничих та інших спеціальностей (професійно-технічної освіти), тоді і українці почнуть повертатись в Україну після закінчення війни.

«Я не уявляю наприклад вихідця з Глобального півдня чи Близького сходу електриком чи сантехніком, працюючим в Україні», – додав експерт.

Дописувачі на сторінці Попенка пишуть, що ті, хто виїхав з України, вже влаштувалися за кордоном і навряд чи повернуться скриншот коментарів

Підписники Попенка вважають, що в Україні немає умов для повернення громадян, які виїхали з країни скриншот коментарів

Мають місце і конспірологічні думки про війну, яка має змінити «занадто білу Європу» скриншот коментарів

Також є думки про те, що залучаючи мігрантів, необхідно ставити їм жорсткі вимоги і пропонувати чіткі перспективи щодо отримання громадянства скриншот коментарів

На думку спеціаліста з інтернет-комунікацій та блогера Миколи Малухи, українці, які виступають проти пропозиції Лібанової щодо залучення мігрантів в Україну, повинні мати у родині не менше трьох дітей.

«Бачу, що декому не подобається теза Ели Лібанової про те, що нам треба буде щорічно залучати 300 тисяч мігрантів для відновлення і розвитку. Усі хто проти вже мають 3- дітей, сподіваюсь?», – написав Микола Малуха у мережі.

Підписники Малухи пропонують залучати мігрантів до війни, як це роблять росіяни, а відбудову країни лишити українцям скриншот коментарів

Нагадаємо, Елла Лібанова дала прогноз, що у 2033 році в Україні у межах кордонів 1991 року проживатимуть 30-35 млн людей. Але аби населення зберігалося хоча б на рівні 30 млн – Україна щорічно має залучати 300 тис. мігрантів.

На думку Лібанової, Європа дуже зацікавлена в українцях як в робочій силі. Тому очікувати, що європейські країни почнуть масово витісняти українців не варто.

Як повідомлялося, академік і директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова зауважила, що дані про кількість біженців з України дуже відрізняються, аби точно назвати кількість людей, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року. Про це вона розповіла в інтерв'ю.