Україна та Євросоюз на рік продовжили дію «транспортного безвізу»

Шмигаль: «Безвіз» сприяє імпорту, який зріс на 44%»

Україна та Європейська комісія продовжили «транспортний безвіз» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, оновлена угода зокрема передбачає низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

Шмигаль наголосив, що «транспортний безвіз» уже посилив економіку України – за півтора року дії угоди Україна експортувала до Євросоюзу товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.

«Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки. «Безвіз» сприяє імпорту, який зріс на 44%», – додав Шмигаль. Він зауважив, що це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.

Нагадаємо, Європейська комісія може протягом наступних двох тижнів відновити мита на українські яйця і, можливо, цукор після того, як Україна вичерпала квоти на їхнє постачання до Європейського Союзу. Про це дізнався телеканал Euronews.

Водночас, раніше Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це означає, що Київ ще рік зможе торгувати з ЄС без квот і мит. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.