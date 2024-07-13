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Кулеба про вступ України до НАТО: «Ми не можемо чекати ще 75 років»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кулеба про вступ України до НАТО: «Ми не можемо чекати ще 75 років»
Кулеба: «Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях за останні два дні про те, що шлях до членства незворотній, що Україна буде в НАТО»
колаж: Верховна Рада України

Очільник МЗС прокоментував результати саміту НАТО у Вашингтоні

Обіцянка партнерів про вступ України до НАТО має бути виконана в осяжному майбутньому, а не через 75 років. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері CNN.

За словами дипломата, вступ України до членства до НАТО є незворотним. 

«Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях за останні два дні про те, що шлях до членства незворотній, що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях, щоб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність у Євроатлантичному регіоні», – прокоментував Кулеба саміт НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

Крім того, Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ. 

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Теги: НАТО Україна Дмитро Кулеба

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