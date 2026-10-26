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Корецький оголосив про початок конкурсу на посаду голови АРМА

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Корецький оголосив про початок конкурсу на посаду голови АРМА
Корецький анонсував кадрові зміни в АРМА
скриншот з відео

Майбутній керівник агентства має відповідати кільком ключовим вимогам, серед яких – довіра суспільства та міжнародних партнерів

Сергій Корецький повідомив про початок відкритого конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). До участі у відборі запросили кандидатів, які мають управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання працювати на користь держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Корецького.

За словами Корецького, відбір нового очільника агентства має відбуватися на засадах відкритості та прозорості. Він закликав долучитися до конкурсу всіх, хто має необхідні професійні якості та готовий працювати в умовах повномасштабної війни.

«Хочу повідомити про початок прозорого та відкритого конкурсу на відбір голови АРМА. Всіх, хто має здатність, можливість і бажання бути корисним державі в цей складний період часу під час війни, запрошуємо до цього відбору», – заявив Корецький.

Він наголосив, що майбутній керівник АРМА повинен користуватися довірою як українського суспільства, так і міжнародних партнерів. Саме цей критерій посадовець назвав одним із ключових для майбутнього очільника агентства.

«Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери», – зазначив Корецький.

Окремо він звернув увагу на професійні та репутаційні вимоги до претендентів. За його словами, участь у конкурсі можуть взяти фахівці, які мають досвід управлінської роботи та прагнуть бути корисними Україні. «Запрошую до участі всіх, хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні», – наголосив він.

Корецький також підкреслив важливість ефективної роботи агентства під час війни. Він зазначив, що арештовані активи повинні використовуватися в інтересах держави. «Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави», – заявив Корецький.

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року конкурсна комісія не змогла визначити нового голову АРМА. Єдиним фіналістом відбору став Віктор Дубовик, кандидатуру якого підтримали четверо із шести членів комісії. Однак для призначення бракувало необхідної кількості голосів представників міжнародних партнерів. У результаті конкурс завершився без визначення переможця.

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Теги: АРМА Сергій Корецький

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