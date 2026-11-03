У Києві призупинився рух трамваїв і тролейбусів

Метрополітен наразі працює у штатному режимі

З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинився рух трамваїв і тролейбусів. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Причина – критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках КП «Київпастранс» організовує рух дублюючих автобусів», – йдеться у повідомленні.

Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

№3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;

№4ТР – просп. Свободи – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;

№8ТР – вул. Смілянська – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

№14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;

№17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№23ТР – вул. Мрії – ст. м. «Лук’янівська»;

№24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;

№26ТР – просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;

№27ТР – ст. м. «Почайна» – залізнична станція «Київ-Волинський»;

№28ТР – просп. Свободи – ст. м. «Лук’янівська»;

№29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа «Куренівка»;

№30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

№31ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;

№32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;

№33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;

№35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;

№36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;

№37ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;

№38ТР – ст. м. «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні;

№40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;

№41ТР – вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;

№42ТР – вул. Ольжича – ст. м. «Либідська»;

№43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;

№44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;

№45ТР – ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська»;

№47ТР – вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;

№50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;

№50ТР – вул. Милославська – ст. м. «Либідська».

Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

№1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;

№3Т – ст. «Жуля Верна» – ст. «Старовокзальна»;

№12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;

№14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;

№16Т – Контрактова площа – ст. м. «Героїв Дніпра»;

№19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;

№22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

№27Т – вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;

№28Т – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;

№29Т – ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова».

«Важливо: дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їх кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті. Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі», – наголошує КМДА.

Нагадаємо, у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.