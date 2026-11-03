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У Києві призупинився рух трамваїв і тролейбусів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві призупинився рух трамваїв і тролейбусів
Частину маршрутів дублюватимуть автобуси
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Метрополітен наразі працює у штатному режимі

З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинився рух трамваїв і тролейбусів. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Причина – критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках КП «Київпастранс» організовує рух дублюючих автобусів», – йдеться у повідомленні.

Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

  • №3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;
  • №4ТР – просп. Свободи – ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • №6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;
  • №8ТР – вул. Смілянська – ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • №11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;
  • №14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;
  • №17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • №23ТР – вул. Мрії – ст. м. «Лук’янівська»;
  • №24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;
  • №26ТР – просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;
  • №27ТР – ст. м. «Почайна» – залізнична станція «Київ-Волинський»;
  • №28ТР – просп. Свободи – ст. м. «Лук’янівська»;
  • №29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа «Куренівка»;
  • №30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;
  • №31ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;
  • №32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;
  • №33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;
  • №35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;
  • №36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;
  • №37ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
  • №38ТР – ст. м. «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні;
  • №40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;
  • №41ТР – вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;
  • №42ТР – вул. Ольжича – ст. м. «Либідська»;
  • №43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;
  • №44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;
  • №45ТР – ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська»;
  • №47ТР – вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;
  • №50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;
  • №50ТР – вул. Милославська – ст. м. «Либідська».

Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

  • №1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;
  • №3Т – ст. «Жуля Верна» – ст. «Старовокзальна»;
  • №12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;
  • №14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;
  • №16Т – Контрактова площа – ст. м. «Героїв Дніпра»;
  • №19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;
  • №22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;
  • №27Т – вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;
  • №28Т – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
  • №29Т – ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова».

«Важливо: дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їх кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті. Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі», – наголошує КМДА.

Нагадаємо, у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.

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Теги: Київ громадський транспорт електроенергія енергетика

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