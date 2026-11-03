У Києві призупинився рух трамваїв і тролейбусів
Метрополітен наразі працює у штатному режимі
З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинився рух трамваїв і тролейбусів. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.
«Причина – критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках КП «Київпастранс» організовує рух дублюючих автобусів», – йдеться у повідомленні.
Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:
- №3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;
- №4ТР – просп. Свободи – ст. м. «Площа Українських Героїв»;
- №6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;
- №8ТР – вул. Смілянська – ст. м. «Площа Українських Героїв»;
- №11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;
- №14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;
- №17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. «Площа Українських Героїв»;
- №23ТР – вул. Мрії – ст. м. «Лук’янівська»;
- №24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;
- №26ТР – просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;
- №27ТР – ст. м. «Почайна» – залізнична станція «Київ-Волинський»;
- №28ТР – просп. Свободи – ст. м. «Лук’янівська»;
- №29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа «Куренівка»;
- №30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;
- №31ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;
- №32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;
- №33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;
- №35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;
- №36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;
- №37ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
- №38ТР – ст. м. «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні;
- №40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;
- №41ТР – вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;
- №42ТР – вул. Ольжича – ст. м. «Либідська»;
- №43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;
- №44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;
- №45ТР – ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська»;
- №47ТР – вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;
- №50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;
- №50ТР – вул. Милославська – ст. м. «Либідська».
Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:
- №1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;
- №3Т – ст. «Жуля Верна» – ст. «Старовокзальна»;
- №12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;
- №14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;
- №16Т – Контрактова площа – ст. м. «Героїв Дніпра»;
- №19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;
- №22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;
- №27Т – вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;
- №28Т – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
- №29Т – ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова».
«Важливо: дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їх кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті. Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі», – наголошує КМДА.
Нагадаємо, у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.
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