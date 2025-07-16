Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: є постраждалі
Ворог застосував по Харкову БпЛА типу «Герань-2»
фото: соціальні мережі

Відомо про трьох постраждалих 

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія в черговий раз вдарила «шахедами» по Харкову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Синєгубов пише, що у Харкові лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Повідомляється, що більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо, ворог застосував БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

Внаслідок масованої атаки російських терористів у Київському районі постраждали три людини. Їм надається медична допомога.

Раніше ми писали, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Теги: вибух Олег Синєгубов пожежа Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сумах пролунали гучні вибухи
Росія атакувала Суми: пошкоджено приватні будинки
22 червня, 00:08
Після атаки сталася пожежа в районі металургійного заводу
Удари по окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
1 липня, 06:01
У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакували Московську область
7 липня, 05:32
Наслідки удару по селу Гроза
У Росії двох жінок засудили за вбивство офіцера, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
29 червня, 19:57
На світлинах видно вибиті внаслідок атаки вікна на заводі
Липецька область: стало відомо, який завод атакували дрони
3 липня, 06:44
Менше ніж за хвилину після удару блискавки будівля спалахнула
В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки (відео)
7 липня, 20:18
Рятувальники прибули на місце пожежі
У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео)
8 липня, 21:28
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
10 липня, 02:29
Після вбивства підліток залишив тіло в лісі та пішов, але повернувся, щоб розчленувати тіло
У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника
Вчора, 02:47

Події в Україні

Кривий Ріг під масованим ударом РФ: у місті перебої зі світлом, є постраждалі
Кривий Ріг під масованим ударом РФ: у місті перебої зі світлом, є постраждалі
Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: є постраждалі
Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: є постраждалі
Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу
Зеленський підписав три важливі закони, Шмигаль подав у відставку. Головне за 15 липня
Зеленський підписав три важливі закони, Шмигаль подав у відставку. Головне за 15 липня
Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів
На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
30K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
7755
З українських прилавків зникає популярна риба
6308
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
4976
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua