Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: є постраждалі

Відомо про трьох постраждалих

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія в черговий раз вдарила «шахедами» по Харкову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Синєгубов пише, що у Харкові лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Повідомляється, що більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо, ворог застосував БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

Внаслідок масованої атаки російських терористів у Київському районі постраждали три людини. Їм надається медична допомога.

Раніше ми писали, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.