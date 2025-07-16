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Краматорськ атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Краматорськ атакували безпілотники
У Краматорську прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

У Краматорську пролунали вибухи у різних районах міста

У ніч на 16 липня російські терористи атакували «шахедами» Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як відомо, у Краматорську пролунала серія потужних вибухів. Повідомляється, що безпілотники вдарили по різних районах міста, за попередньою інформацією, у деяких вилетіло скло.

Очевидці пишуть, що на одній із вулиць відбувається справжнє пекло. Ймовірно, прилетіло у будинок, там пожежа.

Крім того, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакує Кривий Ріг ракетами та безпілотниками. На місто летить рій БпЛА, вже є перебої зі світлом, пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак пише, що ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу, після чого сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. Крім того, гучно було у Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Наразі окупанти атакують Кривий Ріг безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: вибух Донеччина безпілотник

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