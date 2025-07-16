Атака на Вінницю: місто огорнув чорний дим (відео)

У Вінниці є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури

Після нічної російської атаки на Вінницю у небо піднімається чорний дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок атаки є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури.

«Рятувальники працюють над локалізацією пожеж. Є семеро поранених, вони вже у лікарнях отримують допомогу. Також є пошкоджені житлові будинки у громадах Вінниччини», – йдеться в повідомленні.

Жителів області влада закликає зберігати інформаційну тишу. Не допомагати ворогу при зборі інформації про результати його терористичної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів». Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Є постраждалий – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Також російська окупаційна армія в черговий раз вдарила «шахедами» по Харкову.

Крім того, російські терористи атакували Одещину.

Росіяни атакували «шахедами» і Краматорськ у Донецькій області.