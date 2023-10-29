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РФ готується до нових масованих обстрілів України: деталі від Повітряних сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ готується до нових масованих обстрілів України: деталі від Повітряних сил
Військові Повітряних сил готові відбивати нові ворожі атаки на Укаїну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ігнат пояснив, чому окупанти взяли паузу після чисельних дронових та ракетних атак на Київ

Росія, ймовірно, готується до нових масованих обстрілів України. Однак українські захисники готові відбивати ворожі атаки. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми не те, що готуємося – ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль», – наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що росіяни можуть готуватися до нових масованих атак. За його словами, після чисельних дронових та ракетних атак на Київ окупанти взяли паузу, ймовірно, щоб накопичити ракети.

«Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора «Іскандери», сьогодні Х-59», – пояснив Ігнат. 

Нагадаємо, що в ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Крім того, вночі російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Також ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині.

За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО. 

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Теги: росія війна обстріл Україна

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