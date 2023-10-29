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У Хмельницькій області пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Хмельницькій області пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе у регіоні

У ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає «Суспільне».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе у регіоні. Також повітряна тривога поширилась на центральні регіони.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем. Про це повідомляє міноборони Росії.

«Вночі 29 жовтня зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ», – пишуть окупанти.

До слова, погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але,  осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації. 

Раніше Ігнат пояснив, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.  За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: росія окупанти зброя Міноборони інфраструктура населення ворог тривога

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