У Хмельницькій області пролунали вибухи
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе у регіоні
У ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає «Суспільне».
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе у регіоні. Також повітряна тривога поширилась на центральні регіони.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем. Про це повідомляє міноборони Росії.
«Вночі 29 жовтня зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ», – пишуть окупанти.
До слова, погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але, осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації.
Раніше Ігнат пояснив, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101.
Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.
Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
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