Посол Бродський назвав схожість та відмінності війни в Україні та Ізраїлі

Посол відкреслив, що, на відміну від України, Ізраїль зараз воює не з державами

Війна в Україні та війна Ізраїлю з терористами ХАМАС як схожі між собою, так і мають відмінності. Відповідну заяву зробив Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю «Телеграфу».

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Схожість полягає у великій кількості жертв серед мирного населення.

«Є дійсно багато схожого. Насамперед – ефект несподіванки, який мав місце і в Україні, коли багато хто не був готовий до такого розвитку подій і не уявляв, що таке взагалі можливо. І в Ізраїлі, безумовно, терористам вдалося досягти ефекту несподіванки. Потім ми відповімо на всі запитання: чому це сталося і як це сталося, але це схожий момент. Крім того, коли ми бачимо кадри руйнувань та загибелі цивільного населення: дітей і жінок це також схоже», – зазначив Бродський.

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За його словами, головною відмінність є те, що Україна бореться з ядерною країною, а Ізраїль воює з підготовленими терористами. Бродський акцентував, що Ізраїль зараз воює не з державами, а терористичними формуваннями, які підтримує Іран та низка інших країн.

«Ще одне спільне, що нас об’єднує сьогодні, це питання Ірану, яке впливає на ситуацію у нас і багато років підтримувало терористів, фінансувало їх, постачало зброю. І в Україні теж є іранська зброя: дрони, які використовують проти українців» – додав посол.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі із посиланням на дані ізраїльської сторони повідомило, що 12 громадян України загинули в Ізраїлі, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти. Але Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 11 українців в Ізраїлі.