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Українські війська досягли успіху в напрямку Мелітополя – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українські війська досягли успіху в напрямку Мелітополя – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед

Збройні сили України просунулися вперед на північ від Кліщіївки в Донецькій області та досягли успіху в напрямку Мелітополя Також ЗСУ зазначають, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки зменшилася. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що українські війська просувалися на північний захід від Залізнянського.

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи Південного угруповання військ РФ нібито відбили 9 українських атак на Донецькому напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська прорвали російську оборону на північ від Кліщіївки, укомплектовану підрозділами 1428-го мотострілецького та 102-го мотострілецького полків.

17 жовтня російські війська продовжили атакувати поблизу Бахмута, але не зробили жодного просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки та на південь від Тоненького. Українські військові відзначили, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки зменшилася.

Російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. У пресслужбі Таврійського угруповання військ України заявили, що війська РФ посилили удари на Мар’їнському напрямку.

Російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нібито просунулися приблизно на 1,5 км на захід від Ягідного в напрямку Іванівки, приблизно за 20 км на південний схід від Куп’янська.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Іванівки та Кислівки, а також в районі Стельмахівки та Надії.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили п’ять російських атак на південь від Золотої Ниви та Пречистівки.

17 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку та досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південний захід від Новоданилівки, поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

Російські джерела стверджували, що українські сили вдарили по Скадовську трьома ракетами Himars.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Салдо стверджував, що українські війська завдали удару по Скадовську нещодавно отриманими ракетами великої дальності, ймовірно, натякаючи на Atacms, хоча Інститут вивчення війни не спостерігав інших повідомлень про те, що цей удар було нанесено саме цією ракетою.

Теги: Генштаб військові війна контрнаступ

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