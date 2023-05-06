РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет
Зміна пріоритету міноборони РФ поставила «вагнерівців» і їхнього ватажка Євгена Пригожина у складне становище
Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вказують, що таким чином російські військові можуть поставити приватну військову компанію «Вагнер» та її керівника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.
Як зазначається, Пригожин випустив серію відеороликів, у яких оголосив, що «вагнерівці» підуть із Бахмута 10 травня, якщо не отримають необхідні боєприпаси, і особливо різко та емоційно висловився про начальника генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Гнів терориста Пригожина в одному з останніх відео свідчить про те, що міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій. Як зауважують анаітики, це може серйозно підірвати здатність бойовиків «Вагнера» ефективно діяти у районі Бахмута.
Інші висновки ISW
- Постійна наполегливість ПВК «Вагнера» у Бахмуті суперечить загальним уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив новопризначеному заступнику міністра з тилу Олексію Кузьменкову контролювати постачання озброєння та техніки.
- Російська окупаційна влада оголосила про насильницьке виселення 70 тисяч мирних жителів окупованої частини Запорізької області.
- Окупанти провели наземні атаки в районі Кремінної та Авдіївки і досягли незначних успіхів у Бахмуті.
- Російські блогери стверджували, що ЗСУ проводили обмежені контратаки під Бахмутом.
- Російська окупаційна влада продовжує заходи щодо посилення громадського контролю над окупованими територіями.
Нагадаємо, що куратор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.
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