РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет

Зміна пріоритету міноборони РФ поставила «вагнерівців» і їхнього ватажка Євгена Пригожина у складне становище

Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики вказують, що таким чином російські військові можуть поставити приватну військову компанію «Вагнер» та її керівника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Як зазначається, Пригожин випустив серію відеороликів, у яких оголосив, що «вагнерівці» підуть із Бахмута 10 травня, якщо не отримають необхідні боєприпаси, і особливо різко та емоційно висловився про начальника генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гнів терориста Пригожина в одному з останніх відео свідчить про те, що міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій. Як зауважують анаітики, це може серйозно підірвати здатність бойовиків «Вагнера» ефективно діяти у районі Бахмута.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Постійна наполегливість ПВК «Вагнера» у Бахмуті суперечить загальним уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив новопризначеному заступнику міністра з тилу Олексію Кузьменкову контролювати постачання озброєння та техніки.

Російська окупаційна влада оголосила про насильницьке виселення 70 тисяч мирних жителів окупованої частини Запорізької області.

Окупанти провели наземні атаки в районі Кремінної та Авдіївки і досягли незначних успіхів у Бахмуті.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ проводили обмежені контратаки під Бахмутом.

Російська окупаційна влада продовжує заходи щодо посилення громадського контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо, що куратор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.