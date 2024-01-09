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Путін подарував російський паспорт американському боксеру

Христина Петренко
glavcom.ua
Путін подарував російський паспорт американському боксеру
Кевн Джонсон вважає себе 100%-росіянином
фото ілюстративне

У 2009 року американець бився з Віталієм Кличком за титул WBC, але поступився українцю рішенням суддів

Американський боксер Кевін Джонсон отримав громадянство РФ указом Володимира Путіна. Про це йдеться у відповідному документі на порталі правової інформації.

Що відомо про прихильника Путіна

У серпні 2023 року Джонсон розповів, що змінив ім'я на Кевін Володимирович на честь президента Російської Федерації Володимира Путіна. 

«Щоб зробити найбільший комплімент президенту Володимиру Путіну, я вирішив змінити ім'я. Тепер мене зватимуть Кевін Володимирович – на честь Путіна. Тепер я на 100% росіянин, без жартів. Я на 100% росіянин», – сказав Джонсон.

Також відомо, що на зважування перед поєдинком із Марком Петровським спортсмен вийшов у футболці із зображенням президента.

Джонсон демонструє свою прихильність до Путіна
Джонсон демонструє свою прихильність до Путіна
фото з відкритих джерел

За час кар'єри у професіоналах Джонсон взяв участь у 60 поєдинках, у яких здобув 36 перемог (20 нокаутом) та зазнав 22 поразок. Ще два бої за його участю завершилися внічию. Зараз Кевін 44 роки.

У 2009 року американець бився з Віталієм Кличком за титул WBC, але поступився українцю рішенням суддів.

Нещодавно спортсмен пояснив, чому він ходить у речах із зображенням президента Російської Федерації.

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Теги: бокс паспорт громадянство Кевін Джонсон росіяни

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