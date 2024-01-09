Путін подарував російський паспорт американському боксеру
У 2009 року американець бився з Віталієм Кличком за титул WBC, але поступився українцю рішенням суддів
Американський боксер Кевін Джонсон отримав громадянство РФ указом Володимира Путіна. Про це йдеться у відповідному документі на порталі правової інформації.
Що відомо про прихильника Путіна
У серпні 2023 року Джонсон розповів, що змінив ім'я на Кевін Володимирович на честь президента Російської Федерації Володимира Путіна.
«Щоб зробити найбільший комплімент президенту Володимиру Путіну, я вирішив змінити ім'я. Тепер мене зватимуть Кевін Володимирович – на честь Путіна. Тепер я на 100% росіянин, без жартів. Я на 100% росіянин», – сказав Джонсон.
Також відомо, що на зважування перед поєдинком із Марком Петровським спортсмен вийшов у футболці із зображенням президента.
За час кар'єри у професіоналах Джонсон взяв участь у 60 поєдинках, у яких здобув 36 перемог (20 нокаутом) та зазнав 22 поразок. Ще два бої за його участю завершилися внічию. Зараз Кевін 44 роки.
У 2009 року американець бився з Віталієм Кличком за титул WBC, але поступився українцю рішенням суддів.
Нещодавно спортсмен пояснив, чому він ходить у речах із зображенням президента Російської Федерації.
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