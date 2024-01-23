На Дніпропетровщині через масований удар РФ загинув чоловік

Вранці по всій території України оголошували повітряну тривогу

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у вівторок, 23 січня, у Павлограді на Дніпропетровщині, за попередніми даними, загинула людина. Також є постраждалі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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Спочатку Лисак повідомляв про двох загиблих, але згодом уточнив, що у Павлограді один загиблий мирний житель. Ще одному чоловікові медики наразі надають необхідну допомогу.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.

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Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.

До слова, Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.