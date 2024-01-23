Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині через масований удар РФ загинув чоловік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Дніпропетровщині через масований удар РФ загинув чоловік
Росія вдарила по Україні ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вранці по всій території України оголошували повітряну тривогу

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у вівторок, 23 січня, у Павлограді на Дніпропетровщині, за попередніми даними, загинула людина. Також є постраждалі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

Спочатку Лисак повідомляв про двох загиблих, але згодом уточнив, що у Павлограді один загиблий мирний житель. Ще одному чоловікові медики наразі надають необхідну допомогу.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.

Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.

До слова, Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.

Читайте також: Влада показала фото наслідків удару по Києву
Теги: Дніпропетровщина війна обстріл смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту
День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Залужний вшанував полеглих «кіборгів»
20 сiчня, 17:32
Пожежа на нафтобазі, яка належить «Роснафті», значна, з місця підіймається величезний стовп чорного дим
Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
19 сiчня, 10:14
Росія вивела десять своїх кораблів у Чорне море
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
15 сiчня, 08:53
Масив переданої для ГУР інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці
Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд
8 сiчня, 19:44
Пошукові роботи тривають
Кількість загиблих людей після обстрілу Києва знову зросла (оновлено)
29 грудня, 2023, 18:13
Царьов назвав ракетний обстріл наймасованішим за останнім рік та заявив про велику кількість прильотів
Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні
29 грудня, 2023, 08:53
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
29 грудня, 2023, 08:07
На думку Годжеса, провал контрнаступу України призвів до подовження війни ще як мінімум на один рік
Американський генерал назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ
25 грудня, 2023, 08:53
Житлові квартали Херсона зазнали руйнувань
Окупанти поцілили в завод у Херсоні
25 грудня, 2023, 08:08

Події в Україні

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
Удар по Харкову: є загиблі, поранені діти, частина міста без світла
Удар по Харкову: є загиблі, поранені діти, частина міста без світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9861
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3731
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua