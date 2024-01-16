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Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
фото ілюстративне

Унаслідок атаки є пошкодження цивільної житлової інфраструктури та 16 постраждалих

Увечері 16 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Росія завдала удару двома ракетами – попередньо це були С-300. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Відомо про пошкодження цивільної житлової інфраструктури та постраждалих.

«На цю хвилину медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан – легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань», – написав Синєгубов.

За даними Терехова, росіяни цілили по центру Харкова. На місце інциденту вже прамують необхідні служби.

«Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених», – написав Терехов.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону - кількість постраждалих від обстрілу РФ зросла до 16 осіб. Також наразі дві жіки у тяжкому стані.

За словами Синєгубова, росіяни вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.

«43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих», – повідомив він.

Як повідомлялося, російські загарбники обстрілюють Харків. У місті лунали вибухи.

Нагадаємо, триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Харків росія забудова Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог росіяни

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