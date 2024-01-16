Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі

Унаслідок атаки є пошкодження цивільної житлової інфраструктури та 16 постраждалих

Увечері 16 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Росія завдала удару двома ракетами – попередньо це були С-300. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Відомо про пошкодження цивільної житлової інфраструктури та постраждалих.

«На цю хвилину медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан – легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань», – написав Синєгубов.

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За даними Терехова, росіяни цілили по центру Харкова. На місце інциденту вже прамують необхідні служби.

«Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених», – написав Терехов.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону - кількість постраждалих від обстрілу РФ зросла до 16 осіб. Також наразі дві жіки у тяжкому стані.

За словами Синєгубова, росіяни вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.

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«43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих», – повідомив він.

Як повідомлялося, російські загарбники обстрілюють Харків. У місті лунали вибухи.

Нагадаємо, триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.