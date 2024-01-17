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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Як зупинили обстріл київської енергетики

glavcom.ua
СБУ затримала «вагнерівця», який готував удари рф, що мали знеструмити Київ
фото: СБУ

Зараз СБУ розслідує більше 100 кримінальних справ щодо створення терористичних груп чи організацій і понад 50 – щодо диверсій

За два роки повномасштабного вторгнення, українцям слід би було чітко засвоїти одну аксіому: путін здатен на будь-яку гидоту. Єдиний шлях протидії – дати відсіч.

В другій половині січня можемо констатувати, що Україна поки проходить цю зиму без масових відключень світла. Тому що росіяни перестали обстрілювати енергетику? Ні, тому що у них не виходить це робити вдало. Днями СБУ затримала «вагнерівця», якого російська воєнна розвідка «закинула» в Україну для підготовки ракетних ударів по енергетиці столиці. Затримали «на гарячому»: він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами «маячків» мав коригуватись прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням «шахедів».

Якби диверсанту вдалося встановити маячки, це призвело б до значних людських жертв, а збитки сягали б мільйонів доларів. Не виключено, що столиця опинилась би на межі блекауту. Прикметно, що диверсанта для цієї мети закидали через кордон. Про що це свідчить? Російські мережі агентів, які були в Україні на початку війни, фактично вичищені. Зараз для диверсій гру змушене закидати диверсантів із-за кордону. Результат, щоправда, той же.

Загалом, у тому, що Україні вдається уникати техногенних катастроф – є значна роль спецслужби, яка кожного тижня затримує російських диверсантів та коригувальників вогню. В самій росії постійно стаються диверсії на залізниці, складах та нафтобазах – це наші вдалі спецоперації. рф аналогічними досягненнями похвастатись не може.

Наведу трохи статистики. Зараз СБУ розслідує більше 100 кримінальних справ щодо створення терористичних груп чи організацій і понад 50 – щодо диверсій. За кожною справою стоїть попереджений теракт чи обстріл. 233 навідника чекають судового вироку. 82 зрадники вже відбувають тривалі терміни ув’язнення.

Очевидно росіяни продовжать шукати слабкі місця. І будуть бити, якщо знайдуть: цинізм на цій війні основний союзник москви. Наше ж – бути до цих ударів максимально готовими.

Читайте також: Готував удари РФ для знеструмлення Києва: СБУ затримала «вагнерівця»
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Теги: розвідка окупанти теракт війна путін обстріл Україна

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