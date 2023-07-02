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У Києві пролунали вибухи, працювала ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог атакував столицю дронами

У ніч на 2 липня у Києві прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

За даними Повітряних сил, у столиці працюють сили протиповітряної оборони через атаку ворожих дронів.

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Оновлено о 3:21

У Києві та області скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, о 2:25 сирени повітряної тривоги залунали в Києві та області. Також небезпека наявна і в низці центральних, східних, південних і північних областей. За даними військових, небезпека атаки дронів фіксується в Києві, на Київщині та на Житомирщині.

Раніше на Миколаївщині та в Запорізькій області в ніч на 2 липня пролунали вибухи. В областях працювали сили протиповітряної оборони. 

До слова, завершилася 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 22 авіаційні удари, здійснив майже 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: вибух Київ тривога

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