РФ вивела в Чорне море два ракетоносії: «Південь» оцінив загрозу
Сумарний залп ракет «Калібр» залишився на рівні восьми
Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорному морі два підводні ракетоносії. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Збройних сил України Владислав Назаров у Telegram.
«У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв – надводний замінено на два підводних», – написав він.
За словами Назарова, сумарний залп ракет «Калібр» залишився на рівні восьми.
«З урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена. Не нехтуйте власною безпекою, не піддавайтеся паніці, але будьте уважні і свідомі!», – закликав спікер ОК «Південь».
Нагадаємо, завершилася 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 22 авіаційні удари, здійснив майже 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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