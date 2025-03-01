РФ втрачає темп наступу: скільки територій України було окуповано в лютому

Сили оборони відбивають сотню атак щодня

У лютому російські терористи окупували 192 км² території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

«Незважаючи на втрату темпів, яка досягла рівня липня минулого року, противник продовжує платити велику ціну у живій силі», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що попри те, що активність ворога знизилася, вона нікуди не ділася.

«Сили оборони відбивають сотню атак щодня, що є дуже значним показником і свідченням, що ворог не сидить в очікуванні», – додали аналітики.

Нагадаємо, триває 1102-й день повномасштабної війни.

За минулу добу доби відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти завдали одного ракетного та 72 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 98 керованих бомб, задіяли для уражень 1098 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.