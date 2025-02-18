Окупанти наступали поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині – карти ISW

На багатьох напрямках ворог був активний, але успішного просування не здійснив

Російські війська наступали під Торецьком, Покровськом, Кураховим, Великою Новосілкою, що на Донеччині. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція на Курщині

Російські війська 17 лютого продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Бої тривали на північний захід від Суджі в районі Нікольського, на захід від Суджі в районі Свердліково і на південь від Суджі в районі Курилівки.

Харківщина

Окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська 16 і 17 лютого проводили наступальні операції на північ від міста Харкова в районі Липців і на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська.

ISW не підтвердило наступ, але російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на схід від Вовчанська.

Луганщина

17 лютого російські війська продовжували наступальні дії під Куп’янськом, але жодного підтвердженого просування не зробили. Вони наступали на північний схід від Куп’янська в напрямку Довгенького та Дорошівки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки та Степової Новоселівки; на південний схід від Куп'янська біля Піщаного; і на південь від Куп’янська біля Глушківки та в напрямку Новоосинового.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська захопили більшу частину Дворічної (на північ від Куп’янська) та просунулися на північ від Дворічної, між Дворічною та Західною (на південний захід від Дворічної), на південь від Західного та на захід від Калинового (на північ від Куп’янська).

17 лютого окупанти продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. Російські війська продовжували наступати на північ від Борової в напрямку Новоплатонівки; на північний схід від Борової біля Загризове, Богуславки, Нової Кругляківки; і на південний схід від Борова поблизу Новосергіївки, Новоєгорівки та Греківки.

17 лютого російські війська продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися. 16 і 17 лютогоармія РФ продовжувала наступати на північний схід від Лиману в районі Новомихайлівки, Новолюбівки, Зарічного, Колодязі та Ямполівки, а також у напрямку Нового та на схід від Лиману в районі Серебрянського лісу.

Донеччина

Російські війська 17 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. Вони продовжували штурм на північ від Сіверська в районі Григорівки та в напрямку Дронівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки.

Тоді ж росіяни продовжували наступ у районі Часового Яру, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Російські війська атакували поблизу та в межах самого Часового Яру, на північний схід від Часового Яру біля Васюківки та на південь від Часового Яру поблизу Ступочок.

Окупанти просунулися на Торецькому напрямку. У самому Торецьку російські війська продовжували атакувати; на північ від Торецька в районі Кримського та на захід від Торецька в районі Щербинівки, Новоспаського (колишня Петрівка) і Леонідівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 15 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Леонідівки та вздовж вулиці Жовтневої в північному Торецьку, відповідно.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська просунулися поблизу Щербинівки та захопили ландшафтний парк «Клебан-Бик» (на північний захід від Торецька).

Російські війська просунулися на Покровському напрямку. Окупанти продовжували наземні атаки на північний схід від Покровська біля Водяного Другого, Тарасівки та Малинівки; на схід від Покровська біля Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміні;

на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; на південь від Покровська біля Новоукраїнки; і на південний захід від Покровська біля Звірового, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового та Запоріжжя .

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на східну околицю Піщаного. [77]

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська захопили Піщане після нападу на поселення з півночі та півдня та увійшли до Преображенки (на південний захід від Покровська) і Тарасівки і просунулися в районі Успенівки та Удачного, у південному Котлиному та на схід від Піщаного.

Російські війська просунулися на захід від Курахового. Вони продовжували наземні атаки на захід від Курахового біля Олексіївки, Костянтинополя, Улакли, Андріївки та Дачного та на південний захід від Курахова поблизу Зеленівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північну Андріївку.

Російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки. Вони продовжували наступ на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів і Новоочеретуватого, на північний захід від Великої Новосілки в районі Бурлацького, на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки та на південний захід від Великої Новосілки в районі Рівнополя.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південної Новосілки під час механізованого штурму приблизно розміром взводу.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська захопили Новосілку та просунулися на схід від населеного пункту, просунулися до двох кілометрів у полях на захід від Нового Комара та увійшли до Новоочеретуватого.

Південь

17 лютого російські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися. 16 і 17 лютого окупанти вели наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Нестерянки, Новоандріївки, П'ятихаток і Малих Щербаків.

Нагадаємо, що триває 1091-й день повномасштабної війни в Україні.