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Українські військові розкрили хитру тактику російських пілотів

glavcom.ua
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Українські військові розкрили хитру тактику російських пілотів
Воїн ЗСУ розповів, як вдається боротися із засідками окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Євген Алхімов: «Ворог концентрує свої зусилля значні на перерізанні нашої логістики»

Російські окупанти зосереджують зусилля на перерізанні логістичних маршрутів Сил оборони України, застосовуючи хитрощі та нові тактичні прийоми. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Євген Алхімов.

За його словами, російські сили щодня здійснюють штурмові дії, зазвичай малими групами, хоча останнім часом також застосовують механізовані атаки та авіацію. Основна мета ворога – порушити постачання українських військових.

«Ворог концентрує свої зусилля досить значні на перерізанні нашої логістики», – наголосив захисник.

Одним із ключових методів атакування української техніки та особового складу є використання тактики «засідок» . Як пояснив Алхімов, російські пілоти влаштовують пастки за допомогою дронів.

«Пілот саджає дрон на дорогу, де можуть пересуватися наші військові на транспорті, чекає, поки транспорт якийсь буде проїжджати, за метрів 30-50 підіймає дрон (він на оптоволокні, тому РЕБ йому не страшний і картинка досить хороша) і намагається атакувати вже» , – розповів військовий.

Враховуючи таку загрозу, українські захисники впровадили заходи протидії. За словами Алхімова, найефективнішим способом боротьби з цими дронами є стрілецька зброя. Саме тому у підрозділах ЗСУ передбачені додаткові стрільці, відповідальні за виявлення та знищення подібних безпілотників. 

Нагадаємо «Главком» зібрав головні події ночі з 10 на 11 лютого. Поки окупанти атакували газову інфраструктуру України, дрони вдарили по російських НПЗ.

А тим часом десантники ЗСУ успішно провели наступальні дії на Курському напрямку і поділились унікальними кадрами з місця подій.

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Теги: війна ЗСУ росія

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