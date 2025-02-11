Українські військові розкрили хитру тактику російських пілотів
Євген Алхімов: «Ворог концентрує свої зусилля значні на перерізанні нашої логістики»
Російські окупанти зосереджують зусилля на перерізанні логістичних маршрутів Сил оборони України, застосовуючи хитрощі та нові тактичні прийоми. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Євген Алхімов.
За його словами, російські сили щодня здійснюють штурмові дії, зазвичай малими групами, хоча останнім часом також застосовують механізовані атаки та авіацію. Основна мета ворога – порушити постачання українських військових.
«Ворог концентрує свої зусилля досить значні на перерізанні нашої логістики», – наголосив захисник.
Одним із ключових методів атакування української техніки та особового складу є використання тактики «засідок» . Як пояснив Алхімов, російські пілоти влаштовують пастки за допомогою дронів.
«Пілот саджає дрон на дорогу, де можуть пересуватися наші військові на транспорті, чекає, поки транспорт якийсь буде проїжджати, за метрів 30-50 підіймає дрон (він на оптоволокні, тому РЕБ йому не страшний і картинка досить хороша) і намагається атакувати вже» , – розповів військовий.
Враховуючи таку загрозу, українські захисники впровадили заходи протидії. За словами Алхімова, найефективнішим способом боротьби з цими дронами є стрілецька зброя. Саме тому у підрозділах ЗСУ передбачені додаткові стрільці, відповідальні за виявлення та знищення подібних безпілотників.
Нагадаємо «Главком» зібрав головні події ночі з 10 на 11 лютого. Поки окупанти атакували газову інфраструктуру України, дрони вдарили по російських НПЗ.
А тим часом десантники ЗСУ успішно провели наступальні дії на Курському напрямку і поділились унікальними кадрами з місця подій.
Коментарі — 0