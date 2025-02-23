Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки

Противник спробував прорвати українську оборону, але йому не вдалося

Російські окупанти намагались порушити спокій Сил оборони України, влаштувавши чергову спробу прориву. Однак вона закінчилась для них втратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Чудовий ранок, гарний схід. Але ворог так не думає. Росіяни вирішили споганити день. Дві колони, 10 одиниць бронетехніки. Чудовий день став буденним», – зазначили в бригаді.

Військові пояснили, що противник спробував прорвати українську оборону, але йому не вдалося.

«Професійність, відвага, честь. ККД 90 відсотків противника стертого з української землі», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи намагаються розвивати наступ на Покровському напрямку, користуючись чисельною перевагою.

Як відомо, триває 1095-й день повномасштабної війни. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку.