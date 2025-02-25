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«Тисячі виведених із ладу ворогів». Дронарі Галицької бригади показали свою роботу (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Тисячі виведених із ладу ворогів». Дронарі Галицької бригади показали свою роботу (відео)
Для знищення окупантів рота використовує чимало різноманітних «пташок»
скріншот з відео

Боєприпаси для дронів бійці виготовляють у власній майстерні

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади у своїй роботі використовує чимало різноманітних «пташок».Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бійців роти ударних безпілотних авіаційних комплексів першого батальйону бригади.

«Десятки відбитих штурмів, сотні знищених укриттів і тисячі виведених з ладу ворогів. І це далеко не повний перелік ворожих цілей, відпрацьованих ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону 80-ї бригади», – розповідають військові.

У своїй роботі рота використовує чимало різноманітних «пташок». Одними розвідують передній край фронту, іншими – тилові території противника. 

Особливу увагу десантники приділяють саме ударним безпілотникам. Боєприпаси для них бійці виготовляють у власній майстерні, щоразу вдосконалюючи та модернізуючи характеристики.

Нагадаємо, колишня високопоставлена чиновниця Пентагону Селеста Волландер вважає, що поставок зброї, відправлених або замовлених адміністрацією Джо Байдена, має вистачити українцям принаймні до середини року. Тому влітку Збройні сили можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі з найсучасніших озброєнь.

Водночас українські аналітики вважають, що внутрішні поставки зброї можуть продовжити цей термін. Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво і отримувати більше від Європи.

До слова, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд

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Теги: безпілотник військові війна окупанти ЗСУ

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