На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото)
Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Україну
У ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що пожежу вже ліквідували.
На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки.
Загиблих і потерпілих не виявлено.
Нагадаємо, ворожа атака в ніч на 26 лютого також спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Вогонь загасили о 01:54, на місці виявлено тіло загиблого.
У Бучі уламки дрона підпалили авто – одна автівка знищена, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п'ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.
А у ніч проти 25 лютого у Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.
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