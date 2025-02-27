Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото)
На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки
фото: ДСНС

Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Україну

У ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежу вже ліквідували.

На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото) фото 1
На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото) фото 2
На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото) фото 3
На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото) фото 4

На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки.

Загиблих і потерпілих не виявлено.

Нагадаємо, ворожа атака в ніч на 26 лютого також спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Вогонь загасили о 01:54, на місці виявлено тіло загиблого.

У Бучі уламки дрона підпалили авто – одна автівка знищена, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п'ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.

А у ніч проти 25 лютого у Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

Читайте також:

Теги: дрон пожежа Київщина війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тетяна Кулик і Павло Іванчов
На Київщині дрон влучив у дім хірурга і журналістки. Загибель жінки вже підтвердили колеги
Вчора, 13:41
У Бучі уламки дрона підпалили авто – одна автівка знищена, ще вісім пошкоджені
На Київщині рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки дронів (фото)
Вчора, 10:15
Вибухи в Росії лунали в ніч на 15 лютого
Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони
15 лютого, 08:46
Ударні дрони Helsing здатні долати відстань до 100 км та мають високий рівень стійкості до радіоелектронної боротьби
Україна отримає ударні дрони з ШІ від європейської компанії
14 лютого, 04:21
У січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб
ООН назвала основну причину загибелі цивільних українців у січні
11 лютого, 23:28
Після атаки в кількох районах міста зникло світло
У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод
3 лютого, 02:28
Внаслідок атаки було знеструмлено понад 400 абонентів
Ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: ОВА повідомила про наслідки
1 лютого, 03:51
Eagle запускається з повітряної кулі на велику висоту, яка поєднує в собі високу продуктивність і низьку видимість
Канада протестувала запуск дронів зі стратосфери
27 сiчня, 13:33
Твер знаходиться за 750 км від території України
Дрони атакували нафтопереробний завод в Твері (відео)
27 сiчня, 08:03

Новини

На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото)
На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото)
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала мапа доступності об’єктів міста
У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала мапа доступності об’єктів міста
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
22K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
21K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
12K
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
12K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua