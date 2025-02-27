На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа (фото)

Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Україну

У ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежу вже ліквідували.

На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки.

Загиблих і потерпілих не виявлено.

Нагадаємо, ворожа атака в ніч на 26 лютого також спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Вогонь загасили о 01:54, на місці виявлено тіло загиблого.

У Бучі уламки дрона підпалили авто – одна автівка знищена, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п'ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.

А у ніч проти 25 лютого у Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.