Голова Сумської ОВА підтвердив нагородження військових у день атаки РФ

Посадовець: «Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений»

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що 13 квітня, у день атаки РФ, справді було заплановане нагородження військових. Як передає «Главком», про це він сказав у телефонній розмові з кореспондентами Суспільного.

Так, міський голова Конотопа Артем Семеніхін у день атаки заявив, що голова ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117 бригади ТрО. За словами самого Артюха, він не був ініціатором заходу.

«Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений», – наголосив посадовець. Питання, хто запросив його на нагородження, Артюх уникнув.

«Це вже інша тема. Я вам відповів», – сказав Володимир Артюх у телефонній розмові.

Так, мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах. Він заявив, що керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх погодив проведення заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Саме у цей час російські окупанти вдарили по адміністративному центру.

«Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 бригади. Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна», – заявив Семеніхін.

За його словами, військові не постраждали, адже були в укритті.

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.

До слова, у приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня. Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.