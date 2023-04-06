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РФ заявила про спробу прориву «українських диверсантів» до Брянської області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ заявила про спробу прориву «українських диверсантів» до Брянської області
фото ілюстративне

20 людей нібито намагалися прорватися до Брянської області

На територію Росії нібито намагалася прорватись група українських диверсантів. Таку заяву зробив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Повідомляється про групу у складі 20 людей.

«Сьогодні прикордонним управлінням УФСБ Росії по Брянській області припинено спробу проникнення на територію Російської Федерації в районі села Случовськ Погарського району української ДРГ у кількості 20 осіб. Підрозділами збройних сил РФ спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня офіційно стало відомо про загибель чотирьох українських партизанів, які діяли на території РФ.

7 березня у Києві відбулося прощання із бійцями диверсійної групи «Братства» – Максимом Михайловим (позивний «Непийпиво»), Юрієм Горовцем, які брали участь у Революції Гідності («Святоша»), Тарасом Карпюком («Тарасій») та Богданом Ляговим («Аполлон»), які загинули 25 грудня 2022 року на Брянщині (Росія).

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Теги: росія війна Україна

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