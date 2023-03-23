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Прикордонники показали, як на Сватівському напрямку знищили ворожих диверсантів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники показали, як на Сватівському напрямку знищили ворожих диверсантів (відео)
фото: скрін із відео

Вцілілі загарбники накивали п’ятами, покинувши своїх поранених та вбитих

На Сватівському напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили, а артилеристи Збройних сил України знищили групу піхоту російських загарбників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Ведучи повітряну розвідку з дрона охоронці державних рубежів виявили переміщення групи піхоти окупантів. Зазначену інформацію негайно передали артилеристам ЗСУ, які вразили вогнем окупантів.

«Своих нє бросаєм» вчергове не спрацювало. Вцілілі загарбники накивали п’ятами, покинувши своїх поранених та вбитих», – зазначають в ДПСУ.

Нагадаємо, триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Теги: війна прикордонники росія окупанти

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