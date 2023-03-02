Чому Кремль розганяє фейки про «українських диверсантів»

За події у Брянській області відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус» – підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України

У Росії є безліч причин влаштувати інсценування або замаскувати якийсь інцидент

Рубрика «Щось пішло не так».

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Роспропаганда на федеральному рівні почала активно гнати хвилю про нібито вторгнення української армії на територію РФ.

Спершу заявили про захоплення заручників «української ДРГ» чисельністю 40-50 осіб у селі Сушани (Брянська область, 1,5 км від кордону з Чернігівською областю).

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Потім погнали вкидання про заручників та «ДРГ» у селі Любечани (Брянська область, впритул до кордону). «Йде бій!».

Перше питання – щоб що? Навіщо «українським ДРГ» вриватися у глухі російські села? Яке завдання вирішується?

Подивіться на карту. Це справжнісінька дірка. Там, напевно, ще недобитих солдатів вермахту в лісах можна знайти. Навіть якби українська армія вирішила захопити ці села, у Росії це ніхто б не помітив пару тижнів.

Не дивно, що влада Брянської області почала це марення люто спростовувати!!!

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То для чого це все?

Перша асоціація – адаптований Будьоновськ. Кремлю потрібно залякати свій плебс, щоб одержати нові важелі для мобілізації.

Друга раціональна думка – залякати західних партнерів. Показати, що українці можуть влаштувати щось жахливе, ще й «західною зброєю».

Третя раціональна думка: боротьба із ДРГ – це опція ФСБ. А ось захист від БПЛА – це армія. На тлі безладного захоплення сіл «українськими ДРГ» меркнуть новини про незрозумілі атаки з повітря.

Четверта думка – черговий інцидент із росмобілізованими. Інцидентів, у т.ч., із жертвами – маса. Якийсь гурт чмобиків міг відзначитися зі зброєю, тепер це намагаються розіграти як «українську ДРГ».

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Висновок.

Україна не має жодної причини вриватися в цю глушину.

У Росії є безліч причин влаштувати інсценування або замаскувати якийсь інцидент.

Враховуючи заяву громадянської влади регіону (які могли бути тупо не в курсі задуму), швидше за все, може йтися про нещадний креатив на рівні російський силовиків одного з відомств.

Лаврова на них немає.