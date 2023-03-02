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Олексій Копитько радник Міністра оборони

Чому Кремль розганяє фейки про «українських диверсантів»

glavcom.ua
За події у Брянській області відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус» – підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України
фото з відкритих джерел

У Росії є безліч причин влаштувати інсценування або замаскувати якийсь інцидент

Рубрика «Щось пішло не так».

Роспропаганда на федеральному рівні почала активно гнати хвилю про нібито вторгнення української армії на територію РФ.

Спершу заявили про захоплення заручників «української ДРГ» чисельністю 40-50 осіб у селі Сушани (Брянська область, 1,5 км від кордону з Чернігівською областю).

Потім погнали вкидання про заручників та «ДРГ» у селі Любечани (Брянська область, впритул до кордону). «Йде бій!».

Перше питання – щоб що? Навіщо «українським ДРГ» вриватися у глухі російські села? Яке завдання вирішується?

Подивіться на карту. Це справжнісінька дірка. Там, напевно, ще недобитих солдатів вермахту в лісах можна знайти. Навіть якби українська армія вирішила захопити ці села, у Росії це ніхто б не помітив пару тижнів.

Не дивно, що влада Брянської області почала це марення люто спростовувати!!!

То для чого це все?

Перша асоціація – адаптований Будьоновськ. Кремлю потрібно залякати свій плебс, щоб одержати нові важелі для мобілізації.

Друга раціональна думка – залякати західних партнерів. Показати, що українці можуть влаштувати щось жахливе, ще й «західною зброєю».

Третя раціональна думка: боротьба із ДРГ – це опція ФСБ. А ось захист від БПЛА – це армія. На тлі безладного захоплення сіл «українськими ДРГ» меркнуть новини про незрозумілі атаки з повітря.

Четверта думка – черговий інцидент із росмобілізованими. Інцидентів, у т.ч., із жертвами – маса. Якийсь гурт чмобиків міг відзначитися зі зброєю, тепер це намагаються розіграти як «українську ДРГ».

Висновок.

Україна не має жодної причини вриватися в цю глушину.

У Росії є безліч причин влаштувати інсценування або замаскувати якийсь інцидент.

Враховуючи заяву громадянської влади регіону (які могли бути тупо не в курсі задуму), швидше за все, може йтися про нещадний креатив на рівні російський силовиків одного з відомств.

Лаврова на них немає.

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Джерело
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Теги: росія війна українці армія

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Олексій Копитько

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