РФ запустила по Україні 71 дрон: скільки з них влучили

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
РФ запустила по Україні 71 дрон: скільки з них влучили
Ворог запустив 71 дрон
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Повітряні сили збили 59 ворожих безпілотників

У ніч на 11 серпня окупанти атакували Україну 71 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники запускали дрони із Шаталова, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 59 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ворожих безпілотників на шістьох локаціях. Також впали уламки на одній локації.

Повітряні сили повідомили, що наліт дронів окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога на 9 серпня 2025 року
Авіаційні втрати ворога на 9 серпня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ розповів про поточні втрати ворога на фронті. Станом на ранок понеділка, загальні втрати особового склади склали близько 1 064 240. За останню добу українські захисники ліквідували ще 1000 загарбників, а також чотири танки й  артсистеми.

Через дронову атаку ворога напередодні на Сумщині загорілось поле з пшеницею. Росіяни цілеспрямовано намагалися знищити цивільну інфраструктуру та завдати шкоди агропідприємствам.

