На Сумщині загорілось поле з пшеницею після російського удару

Вогонь знищив майже 1 га пшениці

Російські терористи продовжують завдавати ударів по території України. Вчора, 10 серпня під ударом вчергове опинилась Сумщина. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

«У Сумському районі ворог активно застосовував безпілотники – як розвідувальні, так і ударні. Кілька ворожих розвіддронів сили оборони знищили на території кількох старостинських округів Сумської громади», – написав він.

За повідомленням Сумської ОВА, внаслідок атаки російського ударного БпЛА на території одного з агропідприємств загорілося поле.

Вогонь знищив майже 1 га пшениці. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

«Ворог цілеспрямовано намагається знищити цивільну інфраструктуру та завдати шкоди агропідприємствам. Ми продовжуємо посилювати роботу з виявлення і знищення його дронів», – написав Григоров.

Нагадаємо, 13 липня внаслідок удару Росії загорілось пшеничне поле на Харківщині.

Як повідомили в ДСНС, вдень 13 липня російська авіація завдала чергового підступного удару. Під прицілом окупаційної армії стало хлібне поле неподалік села Шевченкове, що у Куп’янському районі.

Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено вісім рятувальників на пожежній автоцистерні.

За попередніми даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Також ми писали, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще чотири кермувальники поранені.

Один вантажний автомобіль загорівся, ще близько 20-ти – пошкоджені.