Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву
У Підмосков'ї працювала ППО
фото ілюстративне

Москви Собянін підтвердив атаку

Цієї ночі у Підмосков'ї пригриміли вибухи. Дрони летіли курсом на Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Як повідомили місцеві пабліки, не менше п’яти вибухів пролунало в Московській області. Також зазначається, що ППО збила всі дрони на підльоті до російської столиці.

Місцеві кажуть, що вибухи почалися приблизно о 00:30 ночі. Було чутно звуки прольоту  дрона в районі села Сов’їно та міста Бронниці. Очевидці стверджують, що бачили спалахи в небі від роботи ППО по БпЛА. Інформації про постраждалих немає.

Мер Москви Собянін підтвердив атаку та повідомив, що зафіксовано падіння уламків. За його словами, на місці працюють служби.

Нагадаємо, у Підмосков'ї після атаки БПЛА спалахнув приватний будинок.

Зазначається, що дрон, що летів, російська протиповітряна оборона збивала прямо над багатоповерхівками. 

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що в Івантіївці після падіння уламків БПЛА спалахнув приватний будинок.

Читайте також:

Теги: Москва дрон вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахеди» атакували Харківщину
Окупанти атакували Балаклію
1 серпня, 06:19
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
28 липня, 07:03
Поліцейські вивезли касетний боєприпас у паркову зону і провели контрольований підрив
Вибух у Шевченківському районі: поліція провела контрольований підрив небезпечного снаряда
18 липня, 16:51
Зеленський: Народу Америки потрібна ця технологія, і вона має бути у вашому арсеналі
Трамп і Зеленський розглядають мегаугоду щодо американської зброї
17 липня, 18:24
Дрони стають величезною допомогою ЗСУ на фронті
Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
17 липня, 13:17
Більше 10 вибухів пролунало у Дніпрі
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів: місто атакували БпЛА
17 липня, 00:46
Вінничину атакували 28 «шахедів»
Вінничину атакували 28 «шахедів»
16 липня, 07:23
Франція наполягає на великій небезпеці з боку Росії
Франція закликала готуватися до війни «у самому серці» Європи: озвучено дату
15 липня, 13:32
Невідомий металевий об'єкт на пляжі виявив рибалка
На румунському пляжі виявлено уламок безпілотника
13 липня, 15:58

Суспільство

У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву
У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Громадянка Росії отримала 15 млн від Міноборони України, бо її чоловік загинув на війні
Громадянка Росії отримала 15 млн від Міноборони України, бо її чоловік загинув на війні
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня: традиції та молитви
Херсонець перетворив захисні споруди у центрі міста на грядки
Херсонець перетворив захисні споруди у центрі міста на грядки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
27K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
22K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
18K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
3069
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua