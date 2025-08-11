У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву

Москви Собянін підтвердив атаку

Цієї ночі у Підмосков'ї пригриміли вибухи. Дрони летіли курсом на Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Як повідомили місцеві пабліки, не менше п’яти вибухів пролунало в Московській області. Також зазначається, що ППО збила всі дрони на підльоті до російської столиці.

Місцеві кажуть, що вибухи почалися приблизно о 00:30 ночі. Було чутно звуки прольоту дрона в районі села Сов’їно та міста Бронниці. Очевидці стверджують, що бачили спалахи в небі від роботи ППО по БпЛА. Інформації про постраждалих немає.

Мер Москви Собянін підтвердив атаку та повідомив, що зафіксовано падіння уламків. За його словами, на місці працюють служби.

Нагадаємо, у Підмосков'ї після атаки БПЛА спалахнув приватний будинок.

Зазначається, що дрон, що летів, російська протиповітряна оборона збивала прямо над багатоповерхівками.

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що в Івантіївці після падіння уламків БПЛА спалахнув приватний будинок.