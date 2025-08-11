Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 11 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11093 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1064240 (+1000) осіб,
  • танків ‒ 11093 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23114 (+7) од,
  • артилерійських систем – 31380 (+37) од,
  • РСЗВ – 1462 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1204 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191) од,
  • крилаті ракети ‒ 3556 (+0) од,
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58113 (+131) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1265-й день повномасштабної війни в Україні.

