Втрати ворога станом на 11 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11093 танки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1064240 (+1000) осіб,

танків ‒ 11093 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 23114 (+7) од,

артилерійських систем – 31380 (+37) од,

РСЗВ – 1462 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1204 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191) од,

крилаті ракети ‒ 3556 (+0) од,

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58113 (+131) од,

спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 11 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1265-й день повномасштабної війни в Україні.