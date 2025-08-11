Втрати ворога станом на 11 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1064240 (+1000) осіб,
- танків ‒ 11093 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23114 (+7) од,
- артилерійських систем – 31380 (+37) од,
- РСЗВ – 1462 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1204 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191) од,
- крилаті ракети ‒ 3556 (+0) од,
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58113 (+131) од,
- спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1265-й день повномасштабної війни в Україні.