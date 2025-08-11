Головна Країна Суспільство
Дрони атакували Нижньогородську область: уражено приладобудівний завод

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Нижньогородську область: уражено приладобудівний завод
На місці влучань виникла пожежа
АТ «АПЗ» – підприємство, що випускає прилади для авіаційної та космічної галузей

На світанку 11 серпня з'явилась інформація від російських пабліків про атаку дронів на Нижньогородську область. За повідомленням каналів, атаковано приладобудівний завод у Арзамасі, передає «Главком».

Як повідомили місцеві пабліки, близько 03:55 у небі пролунали три «хлопки» та один потужний вибух. Очевидці нарахували щонайменше п’ять безпілотників, додавши, що вони летіли дуже низько.

Також у мережі поширили кадри з наслідками атаки. На кадрах видно, що на місці влучань виникла пожежа, густий стовп диму здійнявся над будівлею та потрощене саме підприємство.

Акціонерне товариство «Арзамаський приладобудівний завод імені П. І. Пландіна» (скорочена назва – АТ «АПЗ») – підприємство, що випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє та виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-перевірочні комплекси, витратомірну та медичну техніку.

Нагадаємо, дрони атакували Саратовську область. Під прицілом опинився місцевий нафтопереробний завод. Масштабна пожежа охопила підприємство. 

Влада підтвердила атаку дронів та повідомила, що через удар дронами є влучання та «незначні пошкодження» на одному з підприємств. Кадри з так званими незначними пошкодженнями вже заполонили місцеві пабліки.

