Різдвяне диво від рятувальників: із ями витягли собаку, який просидів там три дні (відео)

З’ясувавши, що тварина застрягла у вигрібній ямі, люди викликали рятувальників

Тварина застрягла та скавуліла, їй на допомогу прийшли вогнеборці

У селі Олександрівка рятувальники дістали з вигрібної ями пса, який там застряг. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

«Порятунок чотирилапого Маленьке різдвяне диво від одеських рятувальників», – підписали вони відео у Facebook.

Зі слів місцевих мешканців, скиглення собаки вони почули три дні тому і не могли зрозуміти, звідки лунає звук. З’ясувавши, що тварина застрягла у вигрібній ямі, люди викликали рятувальників.

Вогнеборці визволили пса з пастки. Для цього знадобилося четверо дужих чоловіків, драбина, човен та мотузка.

Раніше у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації. Історією з неймовірним щасливим кінцем кияни поділилися 6 січня.

Опікуни охорониці забили на сполох ще 10 днів тому, коли помітили зникнення собачки. До того тваринка ніколи не йшла з території, де жила.

Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

На початку січня на Волині водолази витягли з річки собаку. У мережі показали зворушливе відео порятунку.

До слова, у Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю.

Також нагадаємо, що на пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

А ось 30 грудня сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

Раніше у Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.

Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

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