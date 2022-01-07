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    Події в Україні

    На Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку (фото)

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    Fвтомобіль з&rsquo;їхав із проїжджої частини та впав на дім - На Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку (фото)
    Fвтомобіль з’їхав із проїжджої частини та впав на дім
    фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області/Facebook

    Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги

    У селі Соколівка Косівського району на Івано-Франківщині трапилася ДТП – легковий автомобіль з’їхав із проїжджої частини та впав на дах будинку. Машина протаранила покрівлю. Про це інформує на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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    На Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку (фото)
    На Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку (фото)
    фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області/Facebook

    Повідомлення про надзвичайну подію до вогнеборців надійшло 7 січня о 12:40

    Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем акумуляторної батареї.

    Також у Кропивницькому у четвер, 6 січня, водій маршрутного мікроавтобуса помер прямо за кермом, чоловікові було 60 років. Йому стало погано під час руху. Він з'їхав на узбіччя і врізався дерево.

    Нагадаємо, раніше під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото).

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    Теги: ДТП ДСНС дороги водій автомобіль рятувальники час
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    На Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку (фото)