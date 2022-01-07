На Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку (фото)

Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги

У селі Соколівка Косівського району на Івано-Франківщині трапилася ДТП – легковий автомобіль з’їхав із проїжджої частини та впав на дах будинку. Машина протаранила покрівлю. Про це інформує на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Повідомлення про надзвичайну подію до вогнеборців надійшло 7 січня о 12:40

Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем акумуляторної батареї.

Також у Кропивницькому у четвер, 6 січня, водій маршрутного мікроавтобуса помер прямо за кермом, чоловікові було 60 років. Йому стало погано під час руху. Він з'їхав на узбіччя і врізався дерево.

Нагадаємо, раніше під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото).

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