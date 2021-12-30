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    Із палаючої квартири в Києві вогнеборці врятували жінку, собаку та кота (фото)

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    Пожежа сталась у квартирі на другому поверсі будинку - Із палаючої квартири в Києві вогнеборці врятували жінку, собаку та кота (фото)
    Пожежа сталась у квартирі на другому поверсі будинку
    фото: ДСНС

    Рятувальники передали жінку бригаді швидкої допомоги

    У четвер, 30 грудня, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4А в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 9:47. На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що займання сталося у квартирі на другому поверсі.

    Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

    Пожежу було ліквідовано о 10:41.

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    Із палаючої квартири в Києві вогнеборці врятували жінку, собаку та кота (фото)
    Із палаючої квартири в Києві вогнеборці врятували жінку, собаку та кота (фото)

    На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 29 грудня сталась пожежа у будинку на вул. Юрія Пасхаліна, 19/10 у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС тварини рятувальники будинок
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    Із палаючої квартири в Києві вогнеборці врятували жінку, собаку та кота (фото)