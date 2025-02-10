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Податкова представила нові форми звітності з ПДФО та ЄСВ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Податкова представила нові форми звітності з ПДФО та ЄСВ
Для зручності платників на вебпорталі служби розміщено нові форми Податкового розрахунку сум доходу
фото з відкритих джерел

Відтепер звітність із ПДФО та ЄСВ щомісячна

До 20 лютого всі підприємства та фізичні особи – підприємці, які виплачують доходи фізичним особам мають подати звіти за січень 2025 року за новою формою. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Для зручності платників на вебпорталі служби розміщено нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, які набрали чинності 6 лютого 2025 року.

Завантажити нові форми Податкового розрахунку та додатки можна за посиланням.

Відтепер звітність із ПДФО та ЄСВ щомісячна. Подавати розрахунок потрібно:

  • до 10 лютого 2025 року – за старою формою подається Розрахунок з типом «Звітний»/«Звітний новий» за IV квартал 2024 року;
  • до 20 числа кожного місяця – Розрахунок за попередній місяць за новою формою.

За новою формою подаються:

  • розрахунки з типом «Уточнюючий»;
  • розрахунки за попередні періоди (крім Розрахунку за IV квартал 2024 року до 10.02.2025).

Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

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Теги: податки українці Державна податкова служба

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