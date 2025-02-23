Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»

Елла Лібанова: «Будь-яка країна стає Батьківщиною для всіх своїх жителів тільки тоді, коли є єднання»

Елла Лібанова: «Проблема в тому, що ми сьогодні об'єднані проти. Важливо, щоб це трансформувалось в об'єднання «за»

За час війни українці навчилися єдності, і це є єдиним надбанням країни. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами Лібанової, єдність є дуже важливим аспектом для проведення серйозних реформ. Проте зауважила – українці сьогодні «об'єднані проти» (спільного ворога), а мають вміти і «об’єднатися за».

«Проблема в тому, що ми сьогодні об'єднані проти. Важливо, щоб це трансформувалось в об'єднання «за». Це не означає, що ми не маємо бути одностайними у боротьбі проти агресора. Але це дуже важливо для проведення серйозних реформ. Бо коли нація роз'єднана, можна проводити тільки поверхневі, які або дають зразу ефект, або торкаються невеликої частини людей», – сказала Елла Лібанова.

Вона також зауважила, що українському Міністерство єдності не слід концентруватися виключно на мігрантах. Це може бути на першому етапі, пояснила Лібанова, але задачею на перспективу є досягнення саме єдності українського суспільства.

Елла Лібанова дала рекомендації з напрацювання такої єдності. Вона вважає, що дуже важливим є діалог влади з громадянами: «Треба пояснювати, що влада робить, для чого, що від цього отримає суспільство, чим треба буде пожертвувати, можливо». Ще Лібанова порадила не намагатися створювати «анклави», де проживатимуть лише внутрішньо переміщені особи, – адже люди мають контактувати, адаптуватися до реалій сьогодення: «Не можна йти вперед з головою, постійно повернутою назад».

«Главком» повідомляв, що у грудні минулого року в Україні з’явилося нове відомство – Міністерство національної єдності. Його керівником став Олексій Чернишов, який раніше очолював правління НАК «Нафтогаз України».

А на початку нинішнього року стартував пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. В першу чергу заплановано повернення українців, які перебувають у Німеччині.