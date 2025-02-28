Новий «Мінськ»? Соратник Зеленського розповів, на що може бути схожа потенційна мирна угода

Депутат Мережко: «Така угода може бути навіть сильнішим за договір, все залежить від наявності волі її виконувати»

Голова парламентського комітету з зовнішньої політики юрист-міжнародник Олександр Мережко вважає, що мирний договір може бути підписаний не у вигляді міжнародного договору, який підлягає ратифікації парламентом, а як військово-політична угода щодо припинення вогню. Про це йдеться у статті «Главком» «Подарунок для Путіна. Чому США витягують зі смітника «стамбульські домовленості»».

Юрист-міжнародник навів приклад моделі угоди про припинення вогню між Північною і Південною Кореями, під якою поставили підписи не тільки безпосередні учасники конфлікту: в її підписанні брали участь СРСР, США під прапором ООН, Китай. Як не дивно, своєрідним прикладом такої угоди Мережко називає Мінські домовленості.

«Це був не міжнародний договір, а політична міжнародна домовленість, яка не регулюється міжнародним правом – memorandum of understanding, – зазначає Мережко. – Вона не потребувала ратифікації в парламенті і мала політичну силу, а не юридичну, хоча з практичної точки зору це не означає, що була слабкішою. Така угода може бути навіть сильнішим за договір, все залежить від наявності волі її виконувати. І найчастіше такі угоди про припинення вогню приймаються саме у такій формі. Якщо ж одна сторона порушує домовленість про припинення вогню, то в іншої сторони з'являється дзеркальна можливість її теж не дотримуватися».

Мережко зазначає, що гарантії безпеки Україні можуть бути надані окремим одностороннім актом (наприклад, з боку США), але при цьому він буде юридично зобов’язуючим для держави, яка такі гарантії надала.

Щодо «стамбульських домовленостей», то Мережко нагадує, що сторони, на відміну від Мінських домовленостей, юридично не висловили свою згоду на обов'язковість цього тексту. Тож брати за основу нема чого.

Головним же підводним каменем будь-якого мирного договору з Росією нардеп вважає саму Росією: «Повинно стояти питання розведення сторін, лінії розмежування, створення демілітаризованої зони… Але питання в іншому: навіщо це припинення вогню, якщо його можна поновити у будь-який момент? Росія, як і після підписання Мінських угод, може провокувати, а потім почати наступ і звинуватити Україну. І нема такої кількості охочих західних солдатів, яких можна було б поставити між нами на цій величезній лінії зіткнення. Тому треба виходити з найгіршого сценарію – з того, що росіяни не будуть нічого дотримуватися».

Мережко нагадує, що перемовини щодо корейської угоди тривали два роки і були формалізовані у великій деталізованій брошурі.

«От Трамп каже: «Нам хоча б припинити вогонь до Великодня». Але цього буде недостатньо, треба скласти дуже серйозний документ щодо припинення вогню і ця робота може тривати роками, – малює затяжні перспективи миру нардеп. – Треба дати відповідь на конкретне питання – що може зупинити Путіна, коли він вирішить розпочати новий наступ? Все інше – теорії та обіцянки».

Нагадаємо, спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що США наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки. За його словами, орієнтиром підписання угоди може стати «Стамбульська протокольна угода». Аналітики ISW зазначили, що угода на основі Стамбульських переговорів, означає повну капітуляцію України.