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«Усі розмовляють українською»: військовий Тамерлан розповів про жителів Курської області

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Тамерлан розповів про жителів Курської області
фото: скріншот/Слава Дьомін, YouTubе

Тамерлан розповів про свої стосунки з матір`ю, яка наразі проживає в Росії

Український музикант Тамерлан, який зараз служить у ЗСУ, розповів про свій досвід перебування в Курській області РФ. Він вражений тим, що усі жителі Курщини, яких йому довелося бачити, розмовляють українською мовою. Своїми спостереженнями військовий поділився в інтерв`ю українському журналісту і ведучому Славі Дьоміну, опублікованому на його каналі. 

На запитання Дьоміна, що найбільше вразило в Курській області, співак розповів про місцеве населення. «Усі розмовляють українською мовою», – зазначив Tamerlan.

Військовий Тамерлан розповідає про жителів Курщини
Військовий Тамерлан розповідає про жителів Курщини
скріншот: Youtube / Слава Дьомін

Також військовий додав, що «у війни почерк однаковий по всьому світу». Пояснюючи думку тим, що мирне населення у ході війн розміщує однакові надписи: «Діти», «Тут живуть люди» та інше.

У ході інтерв`ю Слава Дьомін запитав, чи шкода артисту знищувати ворогів на полі бою. Він поділився своїми моторошними спогадами і зазначив, що на війні емоціям не місце. 

«Я бачив багато вбитих наших громадян. На той час в нас не було військової підготовки, як такої. Я вже тоді звертав увагу на тіла наших людей у різних куточках: у Бучі, Бородянці та інших містах. Це було схоже на декорації до незрозумілого фільму про війну. Було багато людей, які лежали вбитими просто на вулицях. На жаль, така картина по всій лінії фронту, по всім селам, які межують з РФ... Після цього ти трохи інше це все сприймаєш, ти не емоціонуєш, у тебе затуплені почуття і ти приймаєш це, як факт», – сказав Тамерлан. 

Також Тамерлан розповів про свої стосунки з матір`ю, яка наразі проживає в Росії. За словами Тамерлана, вони досі підтримують зв'язок і цікавляться справами один одного. Утім, роблять це не часто. Політичні погляди матері зірка коментувати не став у цілях її безпеки. 

«Насправді ми дуже мало спілкуємося і коментарів стосовно моєї служби в неї не було. Вона все прекрасно розуміє, цікавиться справами онука».

Тим часом дронарі Галицької бригади показали свою роботу і «тисячі виведених із ладу ворогів». У своїй роботі рота використовує чимало різноманітних «пташок». Одними розвідують передній край фронту, іншими – тилові території противника. 

Раніше автор легендарної фрази про «Русскій воєнний корабль» , морський піхотинець Роман Грибов розповів, що дізнався про свою «загибель», коли перебував у полоні. Поки морський піхотинець перебував у полоні, його жінка схудла та була на межі анорексії, а мати ледь не посивіла. 
 

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Теги: Курщина музикант Слава Дьомін співак населення Україна війна

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