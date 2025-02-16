Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,
- танків ‒ 10073 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
- артилерійських систем – 23185 (+11) од,
- РСЗВ – 1283 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3749 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 16 лютого
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 0 суден.
Нині триває 1089-й день повномасштабної війни в Україні.
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