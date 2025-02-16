Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10073 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 10073 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
  • артилерійських систем – 23185 (+11) од,
  • РСЗВ – 1283 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3749 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 16 лютого
Втрати ворога станом на ранок 16 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 лютого

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 0 суден.
Активність флоту окупантів станом на 16 лютого
Активність флоту окупантів станом на 16 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1089-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Україна війна росія втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче
Туристичне Яремче: що подивитися, де зупинитися та скільки це коштує
13 лютого, 18:18
Введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду стало подарунком Москві
Трамп уже зробив Путіну три великих подарунки – Newsweek
8 лютого, 21:31
31 січня РФ вдарила по центру Одеси
Удар по історичному центру Одеси. Стало відомо, скільки пам'яток пошкодила РФ
1 лютого, 13:38
Російський диктатор Володимир Путін та очільник Китаю Сі Цзіньпін
Розслідувачі назвали країну, яка досі постачає до РФ метали для виробництва зброї
31 сiчня, 07:35
ЄС пропонує допомогу у розмірі 3 млн м³ газу для Придністров'я та грант у розмірі 30 млн євро
Євросоюз готовий допомоги Придністров’ю з газом: аналітики ISW спрогнозували, як це вплине на плани РФ
28 сiчня, 06:18
Росіяни запускали ударні дрони типу «Шахед»
Атака безпілотників на Івано-Франківщину: влада повідомила про наслідки
27 сiчня, 08:17
23 державний пожежно-рятувальний пост 12-ї частини четвертого загону ДСНС у селі Ветли
На Волині біля кордону з Білоруссю закривають пожежний пост: місцеві жителі б'ють на сполох
24 сiчня, 19:54
Фірму-переможця було визначено шляхом проведення мистецького конкурсу
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні
24 сiчня, 14:58
Ситуація на фронті 18 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2025 року
18 сiчня, 00:05

Події в Україні

Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Початок роботи з командою Трампа та нічна атака «шахедів»: головне за ніч
Початок роботи з командою Трампа та нічна атака «шахедів»: головне за ніч
Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби
Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби
Росіяни прагнуть прорватися на Вовчанський агрегатний завод: військовий пояснив чому
Росіяни прагнуть прорватися на Вовчанський агрегатний завод: військовий пояснив чому
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
43K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
29K
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
27K
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
19K
Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені

Новини

16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
14 лютого, 22:58

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua