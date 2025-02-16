Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

Нині триває 1089-й день повномасштабної війни в Україні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

РФ у війні з Україною станом на 16 лютого втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 лютого 2025 року.

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10073 танків

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie