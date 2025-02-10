Топпосадовець НАТО пояснив, чому Україні не варто боятися погроз Росії

З того часу, як Драгоне очолив Військовий комітет минуло, лише три тижні

Джузеппе Драгоне: «НАТО повністю підтримує суверенітет України та відкидає будь-які умови, які б змусили її відмовитися від своєї майбутньої безпеки»

Вимоги Росії про закриття Україні вступу до Альянсу не братимуться до уваги під час можливих мирних переговорів. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Драгоне в інтерв’ю АрміяInform.

РФ заявляє про готовність до перемовин, водночас висуваючи свої претензійні умови, однією з яких є відмова України від приєднання до НАТО. Драгоне своєю чергою вважає, що тільки Україна може вирішувати свою долю.

«Україна має виключне право визначати умови будь-яких мирних переговорів. НАТО повністю підтримує суверенітет України та відкидає будь-які умови, які б змусили її відмовитися від своєї майбутньої безпеки», – заявив він.

Військовий вважає, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, як було підтверджено на Вашингтонському саміті. Водночас адмірал наголошує, що покладатися на обіцянки Росії не варто.

«Історія показує, що припинення вогню з Росією не гарантує тривалого миру. Найкращий спосіб залучити Росію до переговорів на сприятливих умовах – це забезпечити, щоб Україна залишалася сильною у військовому плані».

Як каже Драгоне, НАТО робить ставку на посилення військової спроможності України, а не на розгортанні миротворчих сил в зоні активних бойових дій.

Як відомо, у суботу, 8 лютого, президент України зустрівся у Києві з новим головою Військового комітету НАТО. Зокрема, Володимир Зеленський показав Джузеппе Каво українською далекобійну зброю, а також обговорив низку інших питань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас журнал Time писав, що Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, Ян Бжезинський, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО, вважає, що Москва зазнає поразки в Україні, але тільки якщо Захід повністю використає своє економічне та військове домінування.