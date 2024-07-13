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РНБО пояснила заяву Буданова про новий наступ Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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РНБО пояснила заяву Буданова про новий наступ Росії
Загрози наступу з Білорусі немає, запевнив Коваленко
фото з відкритих джерел

Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна

Українці помилково ототожнюють загрозу з півночі, про яку говорив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, із територією Білорусі. Однак це помилкове сприйняття. Про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав у своєму Тelegram.

«Багато людей чомусь плутають Північ, про яку каже Буданов, і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає», – зауважив він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.

Нагадаємо, що 12 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

За повідомленням Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця НАТО, РФ не вистачає особового складу і боєприпасів для того, аби розпочати великий наступ на Україну.

До слова, у Сумській області спостерігається активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп. Українським захисникам вдається своєчасно їх виявити.

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Теги: Білорусь Генштаб Кирило Буданов наступ

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