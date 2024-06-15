Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ

Супутникові знімки підтверджують удар українськими безпілотниками по аеродрому Морозовськ у Ростовській області в ніч на 14 червня

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські підрозділи оборони та розвідки використали щонайменше 70 безпілотників для удару по авіабазі, що розташована за 240 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляє The Warzone.

Розташований у Ростовській області аеродром, є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні, та слугує передовою оперативною базою для винищувачів Су-27. Водночас, зазначає видання, хоча атака й завдала певної шкоди, її наслідки наразі не повністю зрозумілі.

На отриманих знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні технічного обслуговування, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Літаки, ймовірно, зазнали певних пошкоджень. Цей ангар, вірогідно, був головною мішенню для українських безпілотників.

Аеродром «Морозовськ» після атаки безпілотників фото з соцмереж

Видання також зазначає, що помітні на знімку в п'ятницю, 14 червня, ушкодження, відсутні на знімку аеродрому, зробленому 6 червня. Тим часом, Буданов повідомив The Warzone, що наразі триває оцінка бойових втрат.

«Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені літаки», – сказав голова розвідки.

Видання зазначає, що є й інші візуальні докази обстрілу аеродрому. За словами Буданова, операція була здійснена з території України. За його словами, по аеродрому вдарили щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників «Дракон» і «Сплеск».

Нагадаємо, у Морозовську Ростовської області РФ минулої ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Згодом стало відомо, що у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.

До слова, 5 квітня Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше шість літаків ворога знищено, а ще вісім суттєво пошкоджені.